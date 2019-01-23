Скромница Кристина Асмус удивила фото из спальни

Актриса Кристина Асмус в свои 30-лет выглядит как школьница-старшеклассница. Обычно супруга шоумена Гарика Харламовы выкладывает в Инстаграм скромные фото, которые нравятся ее поклонникам и поклонницам.

Но новое фото Асмус буквально перессорило ее подписчиков. Кто-то сфотографировал актрису в спальне, сидящую на кровать спиной к объективу, но смотрящую на фотографа. Вероятно, на Мальдивах актриса отдыхает с супругом. Ей подали еду в постель, но Асмус "после новогодних праздников старается не смотреть на еду". "Куда смотрит Гарик! Жена такие откровенные фото выкладывает!))", - возмущена женская половина. "Фотку в купальнике людям уже не выложить! Средневековье, ей богу. Терпимее нужно быть, граждане, терпимее!", "Спасибо за красоту. Не слушайте теток))", - признают мужчины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)21 Янв 2019 в 4:30 PST

На фото хорошо просматривается часть тела ниже спины. Актер Игорь Верник написал в комментарии, что Кристине обязательно нужно сыграть Лолиту по произведению Владимира Набокова.