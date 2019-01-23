Елена Малышева перестала быть на себя похожей из-за желания "омолодиться"
23 января 2019, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Елена Малышева, которая прилагает титанические усилия для сохранения молодости, по мнению некоторых, "потеряла собственное лицо". Речь идет о ее чрезмерном увлечении косметическими процедурами.
На одном из недавних снимков в социальной сети можно увидеть, насколько гладким и плотным выглядит лицо Малышевой. Подписчики пришли в ужас, осознав, что их любимая телеведущая злоупотребляет "уколами красоты". Рядом с телеведущей Ариной Шараповой и писательницей Татьяной Устиновой Елена выглядит молодой, но почти неузнаваемой.
Многие фолловеры раскритиковали "перетянутое" лицо Малышевой и порекомендовали ей перестать "омолаживаться" искусственными методами.
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