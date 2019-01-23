Телеведущая Елена Малышева, которая прилагает титанические усилия для сохранения молодости, по мнению некоторых, "потеряла собственное лицо". Речь идет о ее чрезмерном увлечении косметическими процедурами.

На одном из недавних снимков в социальной сети можно увидеть, насколько гладким и плотным выглядит лицо Малышевой. Подписчики пришли в ужас, осознав, что их любимая телеведущая злоупотребляет "уколами красоты". Рядом с телеведущей Ариной Шараповой и писательницей Татьяной Устиновой Елена выглядит молодой, но почти неузнаваемой.

Многие фолловеры раскритиковали "перетянутое" лицо Малышевой и порекомендовали ей перестать "омолаживаться" искусственными методами.