Эмма Стоун: В будущее я смотрю с большим оптимизмом!

В Голливуде только что объявили номинантов на "Оскар" и одним из рекордсменов по количеству номинаций стал фильм "Фаворитка". Актриса Эмма Стоун стала претенденткой на высшую награду в мировом кинематографе за лучшее исполнение роли второго плана в этой картине. В 2018 она получила "Оскар" за главную роль в картине "Ла-Ла Ленд" и сейчас ее шансы на победу оцениваются высоко.

- Картина "Фаворитка" - масштабное историческое кино. Расскажите о вашей героине.

- Абигайль - так зовут девушку, которую я играю. Внимание королевы Англии ей необходимо для того, чтобы банально не попасть на улицу, где с ней уже случались ужасные вещи. А вот у ее соперницы Сары, роль которой исполняет великолепная Рэйчел Вайс, цели совершенно иные, так как ее беспокоит судьба Англии! Сниматься в "Фаворитке" было очень интересно и я рада, что наш фильм пользуется успехом!

- Прошлый год принёс вам "Золотой Глобус" и "Оскар" за "Ла-Ла Лэнд". Что вам запомнилось тогда больше всего?

-Честно говоря, особенно весело было на церемонии "Золотой Глобус", так как мы не только выиграли массу призов, но и не переставая пили шампанское! В этом отличие от "Оскара", где номинанты и зрители сидят не за столами, а в огромном концертном зале.

- История вашей жизни похожа на сказку. Ощущаете ли вы это?

- Я действительно когда-то переехала в Калифорнию из Аризоны и работала продавщицей и официанткой, пока не начала получать первые маленькие роли в Голливуде. Конечно, иногда я и сама не могу поверить в то, что со мной произошло. Я знаю, сколько в Лос-Анджелеса безработных актёров и каждый день не только благодарю судьбу, но и стараюсь выкладываться на все сто процентов! Также, я думаю, что внутри я не особенно изменилась и это тоже помогает не терять связь с реальной жизнью.

- Каким вы видите ваше будущее?

- Давайте начнём с того, что мне только-только исполнилось 30 и я себя чувствую прекрасно в этом возрасте! Конечно, за пару недель до "юбилея" я слегка погрустила о быстротечности времени, но это, как мне кажется, случается со всеми. Я счастлива, что мои предыдущие десять лет закончились и мне уже не 22, 25 или 27. В будущее я смотрю с большим оптимизмом и с нетерпением жду, что мне принесут следующие 10 лет!