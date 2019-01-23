Волочкова отреагировала на стихи Шнурова про ее шпагат

Балерина Анастасия Волочкова ответила солисту группы "Ленинград" Сергею Шнурову на стихи, которые он написал о ее шпагате. Артист ранее посмеялся над фотографиями российской танцовщицы в соцсети.

Волочкова отметила, что в отличие от Шнурова она не является поэтом, но зато умеет делать пируэты. Кроме того, балерина добавила, что у нее не получается "столько пить и выглядеть фигово".

По словам балерины, солист "Ленинграда" написал свое новое стихотворение ради хайпа и попытался за ее счет увеличить свою аудиторию.

Отметим, что Шнуров уже не раз писал стихи, адресованные той или иной знаменитости.