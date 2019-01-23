В сети обуждают Ксению Собчак в образе Анны Карениной

В сети обуждают фото Ксении Собчак в образе Анны Карениной. Фото телеведущей опубликовано в Instagram после того, как законный муж Собчак Максим Виторган избил театрального режиссера Константина Богомолова. Собчак приписывают роман с Богомоловым.

Пользователи Сети бурно отреагировали на драку Виторгана и Богомолова

Ксения опубликовала такое фото, что ее подписчикам сразу захотелось перечитать роман Льва Толстого "Анна Каренина". "Очень интересный образ, шикарно просто", "Прекрасно. Отлично получилось", "Фото бесподобное, живое, редкое....", "Ксения, Вам идёт такой образ!", - оценивают в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)22 Янв 2019 в 11:59 PST

Конечно же, общественность взволновала драка Виторгана и Богомолова: "Неужели вся эта шумиха ради фото в образе Карениной".

В сети появилась видеозапись с камер в центре Москвы, как Виторган нанес несколько ударов по лицу якобы любовнику супруги. Говорят, у Константина диагностирован перелом носа, он обращался к медикам.