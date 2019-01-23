Ляйсан Утяшева рассказала о важнейшем правиле в семейной жизни с Павлом Волей

Знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала о важнейшем правиле в их семье с юмористом Павлом Волей. Оказалось, что это касается воспитания детей – пятилетнего Роберта и трехлетней Софии.

Выяснилось, что железное правило в семье одно – никогда не кричать на ребят, даже если они выводят родителей из себя. Как сообщает teleprogramma.pro, Ляйсан или Павел выходят в такие моменты из комнаты, стараются перевести дыхание и успокоиться. Лишь после этого они возвращаются и стараются провести конструктивный разговор.

По словам гимнастки, лучшее, что они с супругом могут дать своим детям – это постоянно быть рядом с ними и поддерживать их, передает 7 дней.