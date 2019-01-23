У актера Игоря Петренко родился пятый ребенок. 28-летняя супруга Петренко актриса Кристина Бродская рожала 20 января в то время, когда актер играл в спектакле "Триумфальная арка" в Санкт-Петербурге,- сообщает kp.ru.

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Кристина Бродская подарила 41-летнему Петренко третью дочь. О том, что семейство звезды фильмов "Водитель для Веры" и "Шерлок Холмс" ждет пополнения, знали только самые близкие люди пары.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Студия "Пачидан" (@s_pachidan)8 Дек 2018 в 2:27 PST

Первыми о рождение у Петренко дочери узнали зрители спектакля. Режиссер Лев Рахлин объявил со сцены, что у Игоря в одной из клиник Санкт-Петербурга родился третий ребенок. Сразу после спектакля глава семейства навестил супругу и новорожденную.

Старшая дочь Петренко и Бродской София-Каролина родилась в 2015 году, средняя дочка – ровно два года назад, в январе 2017. Актеры зарегистрировали свои в ЗАГСе Калининграде перед рождение первенца, а затем обвенчались в церкви.

Кристина - третья жена Петренко.

В первом браке с Ириной Леоновой у него детей не было. Вторая жена Екатерина Климова родила двоих сыновей. Теперь у Кати всего четверо детей. Кстати, после развода с Петренко Леонова стала жить с Евгением Цыгановым и родила семерых детей.