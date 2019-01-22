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Видеокамера зафиксировала избиение Богомолова Виторганом

22 января 2019, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

Видеокамера зафиксировала избиение Богомолова Виторганом
Pixabay.com

Камера видеонаблюдения, установленная возле кафе в центре Москвы, где актер Максим Виторган побил режиссера Константина Богомолова, зафиксировала момент, когда в лицо режиссеру прилетел кулак.

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Мужчины вышли на улицу выяснить отношения. После короткого разговора в лицо Богомолову прилетает кулак Виторгана, и тот заваливается на землю. Виторган решает не останавливаться на достигнутом, приподнимает Богомолова и бьет его еще пару раз.

В конце концов Богомолову, удержавшемуся на ногах после серии ударов, удается отстраниться от противника на безопасное расстояние. Удостоверившись, что догонять и продолжать бить его Виторган не собирается, Богомолов возвращается обратно в кафе. По сообщениям очевидцев конфликта, Богомолов вышел из кафе на улицу буквально на несколько минут, а вернулся уже с разбитым носом и окровавленным лицом. Камера зафиксировала, что произошло на улице в эти самые несколько минут, запись опубликовал «Пятый канал».

 

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