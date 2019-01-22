В Париже задержан всемирно известный музыкант

В Париже сотрудники полиции в минувший понедельник задержали всемирно известного музыканта и актера. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет об артисте Крисе Брауне.

В полиции сообщили, что популярного певца подозревают в изнасиловании. Более того, в совершении данного преступления подозреваются еще два человека, среди которых охранник Криса Брауна.

Как сообщает информационное агентство Associated Press, все трое находятся под стражей. Правоохранительные органы Парижа проводят расследование.

Напомним, что Крис Браун однажды уже оказался в центре скандала. Мужчина жестоко избил знаменитую певицу Рианну, с которой встречался.