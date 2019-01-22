Уютный снимок Анны Семенович привел в восторг поклонников

Певица, бывшая солистка популярной группы "Блестящие" Анна Семенович опубликовала уютный снимок. Поклонники пришли в восторг от фотографии, на которой женщина запечатлена в нестандартном образе.

На фото Семенович позирует в бежевом свитере крупной вязки. Волосы артистки не тщательно уложены, а в беспорядке ниспадают на плечи. Кроме того, Анна предстала перед подписчиками с очень лаконичным макияжем, который подчеркнул ее большие глаза и овал лица.

Многие заметили, что на снимке 38-летняя певица выглядит минимум на десять лет моложе, кажется очень нежной и трогательной. Подписчики посоветовали Семенович чаще примерять на себя подобный образ.