Поклонники Кристины Орбакайте не узнали на фото ее повзрослевшего сына Дени

Поклонники популярной певицы Кристины Орбакайте не узнали на фотографии ее повзрослевшего сына. Артистка во вторник, 22 января, опубликовала на своей страничке снимок с 20-летним Дени Байсаровым.

Рядом с сыном Орбакайте выглядит маленькой и хрупкой. Многие отметили, что Дени очень повзрослел, вытянулся и превратился в симпатичного молодого человека. Подписчики Кристины подчеркнули, что светловолосый юноша внешне очень похож на свою знаменитую маму.

Фолловеры заметили, что матери должно быть невероятно приятно, что ее некогда маленький мальчик превратился в сильного мужчину.