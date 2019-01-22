Шнуров поиронизировал над любовью Волочковой показывать всем свой шпагат
22 января 2019, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]
Сергей Шнуров не смог обойти стороной такую тему, как шпагаты Анастасии Волочковой. Он в стихах посмеялся над Настей и шутливо посоветовал "в ситуации любой" делать шпагат.
"Кто талантом небогат,
Ну, а че такова?
Делайте везде шпагат,
Как Н. Волочкова.
Зашумит и вам прибой.
Бросьте мысли тяжки.
В ситуации любой -
Раздвигайте ляжки", - выложил новый стих Шнуров у себя в Instagram.
Мнение людей на тему нового поэтического творения лидера группы "Ленинград" разделились. Кто-то посчитал, что Шнурову стоило бы и пообходительнее обращаться с дамой, а некоторые оценили юмор музыканта и заметили, что он "сказал не в бровь, а в глаз". Что касается Волочковой, то она еще не донесла до широкой общественности своего мнения о трудах Сергея в её честь.