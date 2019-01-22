Шнуров поиронизировал над любовью Волочковой показывать всем свой шпагат

Сергей Шнуров не смог обойти стороной такую тему, как шпагаты Анастасии Волочковой. Он в стихах посмеялся над Настей и шутливо посоветовал "в ситуации любой" делать шпагат.

"Кто талантом небогат,

Ну, а че такова?

Делайте везде шпагат,

Как Н. Волочкова.

Зашумит и вам прибой.

Бросьте мысли тяжки.

В ситуации любой -

Раздвигайте ляжки", - выложил новый стих Шнуров у себя в Instagram.

Мнение людей на тему нового поэтического творения лидера группы "Ленинград" разделились. Кто-то посчитал, что Шнурову стоило бы и пообходительнее обращаться с дамой, а некоторые оценили юмор музыканта и заметили, что он "сказал не в бровь, а в глаз". Что касается Волочковой, то она еще не донесла до широкой общественности своего мнения о трудах Сергея в её честь.