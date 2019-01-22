СМИ утверждают, что сын Федора Бондарчука разводится с женой

В СМИ во вторник, 22 января, появилась информация о том, что сын Федора Бондарчука Сергей разводится со своей супругой – дочерью главы Федерации спортивной борьбы России Татианой Мамиашвили.

Сергей и Тата поженились в 2012 году, через некоторое время на свет появилась их старшая дочка Маргарита, а затем и младшая – Вера. Сначала в семье царила настоящая идиллия, однако около полугода назад начали ходить слухи о проблемах в паре. Некоторые заметили, что Татиана уже давно не носит обручальное кольцо, не публикует в соцсети фото с мужем, а Сергей и вовсе удалил все совместные снимки с женой.

Как сообщает "СтарХит", пока пара не подтвердила решение о расставании, однако журналисты получили от источника информацию насчет того, что заявление на развод уже подано. Поклонники Сергея и Таты рассчитывают, что это всего лишь слухи.