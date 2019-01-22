Певица Алекса ответила на предположения поклонников о своей анорексии
22 января 2019, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники Алексы давно подозревают, что их любимая певица страдает анорексией. Шутка ли - девушка весит всего 46 килограммов. Звезда ответила на предположения фанатов в соцсетях.
Алекса опровергла догадки поклонников о том, что у неё анорексия, сообщает teleprogramma.pro. Она заявила, что очень комфортно чувствует себя в нынешнем весе. "Просто организм наконец-то стал работать на благо моему внешнему виду. Никаких секретов и уж тем более никаких диет!", - успокоила звезда фанатов. Также она отметила, что планирует в будущем больше времени уделять спорту.
Многие тут же поддержали девушку. Комментаторы сразу вспомнили, что Алекса всегда вела активный образ жизни и не злоупотребляла мучным и сладостями.