Пользователи Сети бурно отреагировали на драку Виторгана и Богомолова

Любовный треугольник Максима Виторгана, Константина Богомолова и Ксении Собчак оказался не долгим. Публичное избиение соперника скорее последний штрих в истории, где все точки над i давно расставлены.

Публика, конечно, понимала, что страсти у участников скандала кипят нешуточные, но ожидала более изящного финала, чем банальная драка в кафе. Но, видимо, нервы сдали даже у интеллигентного Виторгана-младшего. «Только что Виторган подрался с Богомоловым в кафе на Лубянке. Мои друзья были свидетелями», - написала журналистка Божена Рынска в своем Telegram-канале, а подробно рассказал ртал "СПИД-Инфо"

А дальше посыпались подробности, из которых стало ясно, что серьезно в драке никто не пострадал, но «честь мужа-рогоносца омыта кровью любовника жены». Интернет-сообщество веселится вовсю, а комментарии к произошедшему пожалуй гораздо интереснее самого события. «Ну наконец-то «нормальная драматургия». А то продвигают «новое искусство», а сами как-то все в стиле канала «Россия 1» и сериала «Не могу сказать прощай – 4», – пишет «Закулиска». Telegram-канал Mash решил, что во время драки «Виторган, наверное, убедительно доказал преимущество системы Станиславского перед методом Тарковского».

«Ксения мастерица раскручивать мужиков на эмоции, зато теперь может похвастаться, что из-за нее как на дуэли дрались», «Ну, наконец-то мужской поступок, а то рога уже житья не дают», «Эх, не быть ей президентом с таким бэкграундом», «Молодец что уж. Накостылял, чтоб отстал от Ксюши. Никак из неё дом 2 не выедет. Пора уже угомониться, а она вспомнила шальную молодость», «Ксюха, кончай позориться. Только мать вздохнула - замуж выдала непутевую, опять начала барагозить. Прижми опу и воспитывай ребёнка», - советуют пользователи Ксении Собчак.