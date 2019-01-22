Алиса Аршавина заявила, что Юлия Барановская одержима бывшим мужем

Алиса Аршавина, которая является последней женой футболиста Андрея Аршавина, заявила, что телеведущая Юлия Барановская буквально одержима бывшим супругом. Об этом женщина сообщила около месяца назад.

Недавно стало известно, что отношения Алисы и Андрея испортились, сообщалось, что они уже давно не вместе. На прошлой неделе мужчина после очень длительного перерыва встретился со своими сыновьями, рожденными в гражданском браке с Барановской.

Как сообщает "СтарХит", примерно месяц назад один из пользователей соцсети предположил, что Юлия приворожила Андрея. Алиса Аршавина оставила под этим постом комментарий, в котором призналась, что верит в подобную возможность. Женщина считает, что Барановская одержима экс-супругом, постоянно говорит о нем и вспоминает его, хотя они расстались шесть лет назад.

Напомним, Юлия и Андрей жили в гражданском браке девять лет. У них есть трое общих детей.