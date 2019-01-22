Ольга Бузова рассказала поклонникам, что не умеет краситься

Поклонники Ольги Бузовой нашли в Instagram певицы фотографии с некачественным макияжем на лице девушки. В ответ на критику Бузова призналась, что у неё не очень хорошо получается краситься самостоятельно.

На одной из фотографий звезды поклонники, сведущие в искусстве макияжа, заметили слишком большое количество пудры. Ольге даже сделали замечание, что для хорошего результата не стоит наносить так много косметики на лицо. В комментариях Бузовой даже рекомендовали несколько обучающих видео.

В ответ на это певица призналась, что сама краситься не умеет, сообщает teleprogramma.pro. После чего к одному из своих снимков она сделала подпись, что макияж делала самостоятельно, а вот с причёской ей помогала сестра Анна.