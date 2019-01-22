Жена Влада Топалова призналась, что намерена обратиться к психологу

Известная телеведущая, жена певца Влада Топалова Регина Тодоренко призналась, что ей требуется помощь психолога, поскольку она страдает из-за накопившегося стресса. Недавно женщина впервые стала мамой.

Тодоренко отметила, что иногда ей хочется бросить все и сбежать на другую планету, но в таких случаях она вспоминает слова своей матери о том, что проблемы и хлопоты ей придется в таком случае взять с собой.

Как сообщает teleprogramma.pro, Регина старается всегда разобраться, что именно с ней происходит, причем делает это при помощи специалистов. Телеведущая уточнила, что собирается пойти к психологу, так как негатив держать в себя нельзя.

Поклонники поддержали молодую маму и отметили, что, вероятнее всего, стресс вызван гормонами. Многие ободрили Тодоренко, сообщив, что через год все само собой пройдет.