Из-за чего муж Ксении Собчак подрался в центре Москвы

Драка произошла в одном из столичных кафе на Китай-городе между актёром Максимом Виторганом и режиссёром Константином Богомоловым. Серьёзных травм никто из мужчин не получил.

Драка произошла в одном из кафе в центре столицы. Виторган пришёл туда уже после Богомолова. Спустя какое-то время мужчины вместе вышли на улицу, а затем Константин вернулся в заведение в крови.

Свидетели инцидента говорят, что, судя по всему, у режиссёра нет серьёзных травм. "Все кафе сейчас сидит обсуждает. Нос вроде цел, так как скорую не вызывали, только отмывался в туалете", - поделился один из них.

Никто достоверно не знает, что стало причиной ссоры. Издание Starhit предполагает, что виновницей инцидента могла стать жена Виторгана Ксения Собчак.