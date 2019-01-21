Фото Бузовой в одеяле на фоне сугроба привело поклонников в восторг

Российская певица Ольга Бузова накануне отпраздновала Куршевеле свой день рождения. Сегодня артистка опубликовала свою фотографию в одеяле на фоне сугроба, которая очень понравилась поклонникам.

На снимке загоревшая на Мальдивах Ольга позирует на фоне заснеженного пейзажа. На ней нет никакой одежды – она завернулась в белоснежное одеяло. В Куршевеле солнечная погода, поэтому яркие лучи падают на радостное лицо Бузовой. Фото артистка подписала словами о том, что у нее было очень доброе утро. Она также сообщила, что очень счастлива.

Многие подписчики отметили, что снимок выполнен очень профессионально, а композиция является весьма нестандартной. Кроме того, фолловеры заявили, что Ольге очень идет натуральный макияж, а не плотный сценический грим.