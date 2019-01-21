Ирина Пегова еще раз порадовала поклонников зажигательным танцем

Актриса Ирина Пегова настолько серьезно увлеклась бальными танцами, что со своим партнером Евгением Раевым стала принимать участие в конкурсах. Танец Ирины и Евгения ранее всколыхнул сеть.

И вот Пегова еще раз порадовала поклонников зажигательным танцем. Ирина и Евгений, который моложе партнерши на семь лет, приняли участие в международном танцевальном фестивале в Петербурге. Паре не удалось завоевать награду, они заняли четвертое место.

Поклонники Пеговой так радуются за нее и поддерживают, что вероятно, Пегова и Раев в скором времени достигнут большего успеха. "Перья мне в помощь !!!! Пусть они меня окрылят !", - пошутила актриса, опубликовав фото в красном платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)19 Янв 2019 в 11:05 PST

"Красавцы !!! Болеем за вас !!!", - пишут поклонники пары.

Свою личную жизнь Ирина Пегова держит в секрете. В браке с актером Дмитрием Орловым у них родиласб дочь Танечка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)13 Янв 2019 в 10:56 PST

Но брак родители девочки не сохранили. На съемках девятого сезона программы "Танцы со звездами" Ирина в паре с Андреем Козловским заняла первое место познакомилась с Евгением Раевым.

В сети пока нет видео с конкурса в Петербурге. Но поклонники могут смотреть на танцующую Пегову бесконечно.