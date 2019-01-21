Сын актрисы Елены Яковлевой разводится с женой через полтора года после свадьбы. 26-летний Денис Шальных тайно расписался с Викторией Мельниковой летом 2017 года, но их семейное счастье было недолгим.

Источник утверждает, что в паре начались ссоры. Более того, якобы Виктория заподозрила супруга в измене, что привело к недоверию и недопониманию, передает "СтарХит".

Уточняется, что супруги уже два месяца не общаются, удалили друг друга из друзей в социальных сетях и стерли все совместные снимки. Вероятнее всего, развод состоится уже в самое ближайшее время. Елена Яковлева просит всех отнестись с пониманием к решению сына.