С каким мужчиной отметила день рождения Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова 20 января отметила свой 43 день рождения. Артистка не стала устраивать пышных торжеств. Поздравить балерину пришел отец ее единственной дочери Ариадны Игорь Вдовин. Весь дом Анастасии украшен белыми розами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)20 Янв 2019 в 12:02 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)20 Янв 2019 в 5:35 PST

Волочкова выложила фотографии и видео. Артистка показала, как Игорь Александрович готовит рыбу на огне. "Что вы думали, я только шпинат ем? Нет, ем и рыбку собственного приготовления", - поделилась Анастасия. А Игорь Вдовин поделился лайфхаком, как приготовить рыбу на решетке, чтобы она не пристала к прутьям. Волочкова приготовила кабачки, их нарезали кружочками. Отец Ариши подложил их под кусочки рыбы.

Судя по видео, балерина очень рада, как они отметили ее праздник в семейном кругу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)20 Янв 2019 в 8:27 PST

Поклонники артистки отметили, что она свежо выглядит после отпуска на Мальдивах.