Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове

Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове 20 января. В этот день 20 лет назад Кончаловский и Высоцкая поженились, - сообщается на сайте kp.ru. Прожив два десятка лет, 81-летний режиссер и 45-летняя актриса решили обвенчаться.

Псков находится в 700 километрах от Москвы. Именно в этот город приехала пара. На венчании присутствовали только самые близкие, среди которых родной брат Кончаловской Никита Михалков.

Юлия Кончаловская на венчании нарядилась в настоящее свадебное платье - белое, длиной до самого пола, надела фату.

Церемония венчания проходила в кафедральном Троицком соборе в центре Пскова. После венчания супруги с гостями сразу уехали из Пскова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)20 Янв 2019 в 10:09 PST

Никаких комментариев по поводу венчания супруги не дают. Но стало известно, что Кончалвского и Высоцкую венчал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Отец Тихон - священник известный, опровождал российского президента Владимира Путина в поездках. В 2000 году они вместе объезжали Псково-Печерский монастырь, а спустя три года вместе летали в Америку. Ранее отец Тихон служил в Москве в Сретенском монастыре.