Певец Андрей Губин рассказал, что врачи махнули на его болезнь рукой

Автор песен и исполнитель Андрей Губин впервые за несколько лет вышел в свет - принял участие в телепрограмме, посвященной звездам 90-х годов. Известны хиты Андрея Губина, которые любили и любят его поклонники: "Мальчик-бродяга", "Милая моя", "Зима-холода", "Лиза", "Ночь".

Андрей Губин сравнил концерты Бритни Спирс и "Отпетых мошенников"

Губин писал песни не только для себя, но и для коллег. Так для Жанны Фриске, которой восхищались миллионы поклонников, он сочинил композицию "Ла-ла-ла". В последний раз Губин выступал в 2005 году в Кремлевском дворце.

Но теперь Андрея Губина на концертах не увидишь. Подвело здоровье. Вчера в шоу "Сегодня вечером" собрались звезды 1990-х. На это шоу он пришел. По признанию Андрея, старается не появляться на публике, так как сейчас находится в не слишком хорошей физической форме, мучают "болячки". "С утра до ночи я болею, и поэтому, естественно, я не особо себя показываю", — сказал Губин.

Как отметил артист, врачи на него давно махнули рукой. "По всем параметрам я должен был загнуться уже давно", - сказал он и заявил: "Но Андрюша так просто не сдается". По словам музыканта, он живет на то, что смог заработать в годы своей популярности и надеется, что накоплений хватит лет на 10.

Артист рассказал, что хотел бы вернуться в студию и записывать музыку. Поклонники призывают Андрея вернуться:

"Андрюха талантище!!!! спасибо за клёвые 90-е тебе!!!", "ВЕРНИСЬ!!!!!!!"Мы так тебя любим!!!!". А после его участия в программе "Секрети на миллион" одна телезрительница сказала: "Умнее Губина из звёзд человека не видела. Очень грамотный, простой, без понтов. У него в голове столько всего что его тело не справляется с этим. Тупым быть намного проще в этом мире. Обожаю Губина".



Губин интересно высказывался о своих коллегах. Сравнил концерты Бритни Спирс и "Отпетых мошенников".