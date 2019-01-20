Музыкант, звезда 90-х Андрей Губин сравнил концерты американской поп-исполнительницы Бритни Спирс и российской группы "Отпетые мошенники". Губин - автор песен и исполнитель - рассказал в программе "Сегодня вечером" о том, что ему подарили билет на концерт Бритни Спирс, а за некоторое время до того, как он посмотрел выступление американской певицы, он побывал на концерте "Отпетых мошенников".

По признанию Губина, "Отпетые мошенники" - лучше Бритни. Музыкант вспомнил, как Бритни, в команде которой 20 музыкантов, на сцене для эффекта разделась и залезла в ванну. На Губина это особого впечатления не произвело.

А вот как "зажгли" три участника группы Сергей Аморалов (Суровенко), Гарик Богомазов и Вячеслав Зинуров и как их принимали зрители-поклонники - это Андрей Губин помнит до сих пор.