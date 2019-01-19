Билан и Гагарина стали жертвами мошенников

Полина Гагарина и Дима Билан стали жертвами проходимцев. Как оказалось, мошенники за деньги приглашали поклонников сняться в клипе на их совместную песню. Об этом звезды сообщили в Instagram.

Стоимость участия в съемках клипа "BilanPholiya" для одного желающего составляет 1200 рублей. Певцы крайне возмущены использованием их имен, о чем поспешили рассказать своим подписчикам.

Полина Гагарина предупредила фолловеров о том, что они с Биланом не имеют отношения к данной афере. Более того, по ее словам, съемок клипа на данную композицию артисты в принципе не планируют.

"Ни в коем случае никому не отправляйте никаких денег!", - предостерегла поклонников Полина в видеоролике со скриншотами, опубликованном на ее официальной страничке в социальной сети.

Видео предоставлено телеканалом Пятый.