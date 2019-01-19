Артист и блогер Станислав Садальский накануне стал гостем программы "Выход в люди", где рассказал, что Алла Пугачева скрывает свой реальный возраст и признался, что терпеть не может ее супруга.

Возраст Аллы Пугачевой на самом деле составляет не 70 лет, а 73 года, утверждает Садальский. По его словам, Примадонна могла погулять на своем (готовящемся сейчас) юбилее еще три года назад.

В подтверждение своих слов он предложил вспомнить киноленту, где Пугачева пела песню "Робот, ты же был человеком". Вопреки официальной информации, Садальский не верит, что Алле там 15 лет.

"Проехался" артист и по супругу Примадонны, юмористу Максиму Галкину. По мнению Садальского, в отличие от Аллы Пугачевой - "солнца", ее муж является, как в поговорке, "черным донцем".

"Галкина терпеть не могу. Трясет от него, потому что выдает махровую самодеятельность. Он бездарно говорит текст, потому что таланта нет. Ничего нет, кроме наглости", - цитирует актера "Суть Событий".