Садальский назвал Галкина "полной бездарностью"
19 января 2019, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]
Артист и блогер Станислав Садальский накануне стал гостем программы "Выход в люди", где рассказал, что Алла Пугачева скрывает свой реальный возраст и признался, что терпеть не может ее супруга.
Возраст Аллы Пугачевой на самом деле составляет не 70 лет, а 73 года, утверждает Садальский. По его словам, Примадонна могла погулять на своем (готовящемся сейчас) юбилее еще три года назад.
В подтверждение своих слов он предложил вспомнить киноленту, где Пугачева пела песню "Робот, ты же был человеком". Вопреки официальной информации, Садальский не верит, что Алле там 15 лет.
"Проехался" артист и по супругу Примадонны, юмористу Максиму Галкину. По мнению Садальского, в отличие от Аллы Пугачевой - "солнца", ее муж является, как в поговорке, "черным донцем".
"Галкина терпеть не могу. Трясет от него, потому что выдает махровую самодеятельность. Он бездарно говорит текст, потому что таланта нет. Ничего нет, кроме наглости", - цитирует актера "Суть Событий".