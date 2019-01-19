Врачи не смогли удержать Диану Арбенину в больнице

Солистка российской рок-группы "Ночные снайперы" может вернуться в Россию. Французские врачи наблюдали за здоровьем певицы с тех пор, как Арбениной стало плохо во время отдыха на горнолыжном курорте.

Диана Арбенина покинула больницу во Франции под свою ответственность. Как ранее сообщали Аргументы недели, Певице стало плохо с сердцем во время отдыха на горнолыжном курорте. Сердечный приступ у певицы длился порядка 16 часов. Теперь, по словам пиар-директора "Ночных снайперов" Марии Кохель, опасность для жизни лидера группы миновала. Также Кохель отметила, что доктора так и не поставили Арбениной точный диагноз.

Певица решила вернуться домой и продолжать лечение в России, передаёт ТАСС. Она также поспешила успокоить поклонников и поблагодарила их за поддержку.

"Мне уже легче, я уже могу шевелить руками, ногами. И потом, пожалуйста, не забывайте, что наша музыкантская жизнь сплошь состоит из перелетов, переездов, часовых поясов. Не справился чуть-чуть организм. Но я обещаю договориться с сердцем, с головой, постараюсь себя чуть-чуть беречь", - сказала музыкант.