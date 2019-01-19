Он отнимает детей, угрожает, а сам живет с любовницей, призналась жена Глушакова

На очередном заседании в Никулинском суде решался вопрос, с кем же будут жить дети капитан «Спартака» Дениса Глушакова и его жены Дарьи. Женщина уверена, что наследники вовсе не нужны футболисту, просто он старается ее запугать.

А кроме того он вовсе не горит желанием платить алименты со своих немалых гонораров, зато готов по суду затребовать их с зарплаты своей жены. «Когда ему ими заниматься? У него постоянно матчи, тренировки. У него сейчас был отпуск почти на месяц, но человек даже 31 декабря не приехал к детям, чтобы их поздравить, хотя они его очень ждали. В свой отпуск он улетал отдыхать на Мальдивы, потом в Ростов. У обоих детей были новогодние утренники, он не пришел даже на них», - сокрушается Дарья.

Она уверена, что все это продолжение травли, организованный ее мужем. Сначала ничем не подтвержденные обвинения в измена, потом угрозы и оскорбления. Дарья выложила в сети аудиозапись сообщений, которые ей отправлял спортсмен в вотсап. Опубликовать их в СМИ невозможно, поскольку кроме предлогов там нет вообще ничего, кроме ненормативной лексики. Футболист также угрожает матери своих детей ФСО, своими связями с «крутыми людьми» и чеченцами. И все потому, что женщина посмела пойти в суд и потребовала раздела имущества.

Как пишет издание «СПИД-Инфо», жена Глушакова утверждает, что появление скандального видео из бани, где она застукала далеко не благоверного супруга с любовницей, вовсе не ее рук дело. Она даже готова была простить измену ради детей, но это было вовсе не выгодно любовнице капитана «Спартака» - Кристине Арсентьевой. Именно она, считает Дарья, и обнародовала запись: «Сейчас вся страна это обсуждает и очень обидно, когда обвиняют меня. Я ничего не выставляла. Думаю, Кристине это было выгодно, потому что она уже с ним жила и хотела, чтоб у нас не было никакого шанса на примирение. У нее сейчас все хорошо, живёт с ним, на Мальдивы вот ездила с ним, отдыхала. Живут в доме, который я купила два года назад, сама строила».