Коллекцию из записей отечественной рок-группы "Гражданская оборона", рукописей, документов, фотографий а также личных вещей фронтмена Егора Летова выставят на продажу.

Аукцион состоится в четверг, 24 января, сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом "Литфонд". На нём будут представлены документы, фотографии, рукописи, аудио- и видеозаписи, а также афтографы участников легендарного коллектива. Также ценители творчества "ГрОба" смогут воочию увидеть и даже приобрести личный каталог лидера группы Егора Летова с полным перечнем винила, кассет и компакт-дисков. Начальная цена лота составляет 340-350 тысяч рублей.

"Данный архив, связанный с деятельностью легендарной группы "Гражданская оборона", - один из немногих сохранившихся документальных источников музыкальной и творческой деятельности Егора Летова и компании. Представляет коллекционную ценность музейного уровня", - сказано в описании аукциона.

"Гражданская оборона" перестала существовать в 2008 году в связи с гибелью солиста и лидера группы Егора Летова.