Внебрачный сын Шварценеггера повторил фотографию отца

21-летний внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна решил скопировать знаменитую фотографию отца, сделанную 43 года назад. Молодой человек выложил фото у себя в Instagram.

На снимке Джозеф стоит полубоком в знаменитой позе своего отца, при этом развернув спину к камере. Молодой человек надел чёрные шорты и черные кеды. На фотографии видно, что физически Джозеф ничуть не хуже своего знаменитого родителя. Один из подписчиков парня даже заявил, что видит нового "терминатора".

Джозеф является внебрачным ребёнком Арнольда Шварценеггера и его экс-домработницы Милдред Баэны, с которой у "железного Арни" были тайные отношения в 90-х.