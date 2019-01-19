В Крещенскую ночь Волочкова в открытом бикини окунулась в бочку со льдом

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в Крещенскую ночь окунулась в бочку со льдом. Артистка предстала перед своим поклонниками в открытом блестящем бикини и легком платке на бедрах.

Танцовщица сначала продемонстрировала, как она топором разбивает верхний ледяной слой в бочке. После этого она погрузилась в холодную воду и поздравила всех с Крещением. Анастасия Волочкова порекомендовала своим подписчикам закаляться и быть здоровыми.

Многие поддержали балерину и отметили, что она ведет здоровый образ жизни. Нашлись, однако, и недоброжелатели, которые раскритиковали купальник, выбранный артисткой для совершения обряда.