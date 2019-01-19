Подруга рассказала, как Пугачёву чуть не погубила пластика

Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачёва всегда являлась своего рода женщиной-загадкой. Вот и теперь подруга певицы приоткрыла завесу тайны и поделилась случаем из жизни звезды.

Мила Андреева рассказала, как в 90-х годах примадонна легла под нож пластического хирурга во имя любви и чем это чуть не обернулось для певицы.

"Алла легла в клинику в Швейцарии и сделала пластическую операцию. Операция прошла неудачно, ей занесли инфекцию. Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть. Слава богу, спасли врачи московской клиники, когда стало совсем худо", - поделилась Мила Андреева.

Как стало известно, на такой шаг звезда пошла ради своего на тот момент возлюбленного Сергея Челобанова, разница в возрасте с которым у Пугачёвой составляла 12 лет, передаёт РИА Новости.