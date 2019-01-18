Макгрегор нацелился на чемпионский пояс UFC

Конор Макгрегор высоко оценил новый дизайн чемпионского пояса UFC. Боксёр сделал репост фотографии нового дизайна, которая незадолго до этого была опубликована в Twitter UFC.

UFC показали дизайн нового чемпионского пояса. Он сделан из натуральной кожи и украшен вставками из золота и драгоценных камней. "Пояс наследия", а именно так его назвали, будет передаваться от одного чемпиона к другому. При этом имя действующего победителя будет выгравировано на предназначенной для этого золотой табличке в левой части пояса.

Конор Макгрегод сделал репост фотографии "Пояса наследия" и подписал "Окей, я возвращаюсь". Напомним, последний бой боксёр провёл в минувшем октябре с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым.