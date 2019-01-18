Меган Маркл назвали неряхой

Эксперты моды обвинили Меган Маркл в неряшливости. Они заметили, что герцогиня Сассекская довольно часто позволяет себе появиться на публике в мятой одежде, чем вызывает неодобрение критиков.

Жена принца Гарри привлекла внимание в мире моды тем, что начала появляться на всевозможных мероприятиях в мятой одежде. К примеру, во время посещения благотворительной организации Smart Works Меган предстала перед публикой в бежевом пальто за три тысячи долларов, которое было очень измято, сообщает Lenta.Ru.

Модные критики считают, что виной тому - неправильный выбор тканей, из которых изготовлена одежда герцогини. "Во время любого королевского визита хочется выглядеть безукоризненно, но это невозможно, если на тебе одежда, которая может легко помяться", - заявил модельер Скотт Хеншолл.