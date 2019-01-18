Медведева и Загитова стали звёздами японской рекламы

Алина Загитова и Евгения Медведева стали героинями японского рекламного ролика. Фигуристки поучаствовали в съёмках рекламы для японской мобильной игры, сообщает КП.ру.

Видеоролик выйдет в эфир на японских телеканалах 21 января. Его сюжет построен вокруг рекламируемой игры. Главная героиня, роль которой досталась Загитовой, - девочка-волшебница Мадоки, которая ищет свою пропавшую сестру. Помогает ей в этом Хомура, которую сыграла Медведева.

Съёмки рекламного ролика проходили на одном из московских катков. При этом каждую фигуристку снимали отдельно. Готовое видео получило название "Воссоединение".