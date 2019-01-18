Тимати рассказал, почему перестал бриться и использовать дезодорант

Тимати поделился со своими подписчиками в Instagram своими размышлениями о жизни и рассказал, что ему очень нравится "быть дикарём" и такая жизнь является своего рода перезагрузкой.

Рэпер рассказал о своеобразной "перезагрузке", которую себе устроил. По словам музыканта, последнее время он стал жить спокойнее, в меньшей степени отвлекаясь на блага цивилизации.

"Перестал зависать в телефоне и в соц сетях. Перестал думать о работе. Перестал считать дни. Перестал думать о том, во что одеться и куда идти вечером, хожу как бомж везде босиком. Перестал бриться, использовать гели для душа, дезодорант, парфюм итд.", - написал Тимати.

Также он выложил фото, где стоит на диком пляже с доской для сёрфинга. Тимати согласился с тем, что ему нравится быть дикарём, но при этом он не планирует надолго оставлять дела. "Мы же себя ещё покажем", - заверил поклонников рэпер.