Водянова разгневала поклонников «неприличной» фотографией

Супермодель, многодетная мать и филантроп Наталья Водянова, видимо решила немного подпортить свой слишком целомудренный имидж, опубликовав в сети провокационную фотографию. Трюк удался.

«Просто показываю сапоги, а вы что подумали? Ой, вляпалась #яжемать», - сопроводила супермодель свой провокационный снимок не менее провокационной подписью. И тут, конечно же, началось…

Огромное количество подписчиков Натальи смутила фривольная поза модели с раздвинутыми ногами, о чем они не замедлили сообщить в комментариях: «Это вульгарнее всех фото Волочковой вместе взятых!». Некоторые высказали разочарование, что этот скандальный снимок не вяжется с ее привычным элегантным и утонченным образом.

«У меня такая безупречная репутация, что меня давно пора скомпрометировать», - ответила «группа поддержки» Натальи, процитировав бессмертный «Служебный роман». Действительно, Наталья Водянова (напомним – многодетная мать и основательница благотворительного фонда) столь редко «вляпывается», что немножко скандала ей даже пойдет на пользу.