Пелагея исполнила зажигательный танец с мужем в аэропорту

В сети сегодня смотрят, как певица Пелагея зажигает в аэропорту со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным. Пара танцует пед песню Марины Хлебниковой "Какао-какао". Голос за кадром рассказывает: "Ребята напоили меня кофе, какао и водой".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от My queen????/love of all life???? (@_polechka_pelageya)17 Янв 2019 в 7:23 PST

Иван Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. Они растят дочку. Певица является настоящей болельщицей. Артистку можно увидеть на трибунах стадиона, если играет ЦСКА. Полконников полно как у певицы, так и у хоккеиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от My queen????/love of all life???? (@_polechka_pelageya)17 Янв 2019 в 5:06 PST