Пелагея исполнила зажигательный танец с мужем в аэропорту
18 января 2019, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]
В сети сегодня смотрят, как певица Пелагея зажигает в аэропорту со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным. Пара танцует пед песню Марины Хлебниковой "Какао-какао". Голос за кадром рассказывает: "Ребята напоили меня кофе, какао и водой".
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Иван Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. Они растят дочку. Певица является настоящей болельщицей. Артистку можно увидеть на трибунах стадиона, если играет ЦСКА. Полконников полно как у певицы, так и у хоккеиста.
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