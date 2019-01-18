Волочкова соскучилась по сугробам и не осталась на Мальдивах

Анастасия Волочкова соскучилась по морозу, сугробам и не выполнила свое обещание осталась на Мальдивах. Артистка писала, что уже школу для дочки Ариши выбирает на райских островах. Но, видимо, тоска по родине началась. Ох, уж эта Настя.

Уже все поклонники балерины знают ее пристрастия: баня с парилкой, ледяная купель или сугроб, загар на Мальдивах и демонстрация шпагата где только возможно. Накупавшись в океане, вернувшись домой Анастасия попарилась в баньке и нырнула с пушистый свежий снежок. Фото, на котором она прикрывает наготу веником, конечно же выложила в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)17 Янв 2019 в 11:50 PST

"На Мальдивах окунулась в Индийский океан и обрела полную гармонию, но вернувшись домой сразу же окунулась в этот белый пушистый снег. Как же я люблю Мальдивы, но как же я люблю быть дома. Как вам моя шапочка?", - подписала снимок артистка.

У поклонников знаменитости появились разные мысли. Кардинальные: "Срочно обратиться к психотерапевту!!!" и поддерживающие комплименты:" Живи, как живётся Настя, ни на кого не обращай внимание, в нашей стране все друг другу плохие!", "Отличное фото, вот она снегурочка как выглядит без одежды) Вы замечательно смотритесь на белом снегу с Мальдивским загаром)"