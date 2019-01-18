Кудри вьются: поклонницы восхищаются внешностью Максима Галкина

Поклонницы восхищаются внешностью известного телеведущего Максима Галкина. Накануне мужчина опубликовал в социальной сети фотографию, на которой можно увидеть его довольно длинные вьющиеся волосы.

На снимке, сделанном крупным планом, Галкин продемонстрировал, как выразились некоторые подписчицы, "роскошную шевелюру". Кроме того, фолловеры обратили внимание на то, какая хорошая у супруга Аллы Пугачевой кожа. Многие отметили, что телеведущий, вероятнее всего, очень следит за собой.

Поклонницы считают, что примадонне российской эстрады невероятно повезло с супругом – он не только талантливый и очень симпатичный, но также прекрасный отец, который много времени посвящает детям.