Что едят балерины, чтобы не набрать вес и не поправиться

Балерины строго следят за своей фигурой, им нельзя поправляться. Легендарная балерина Майя Плисецкая знала простой секрет. Народная артистка Советского Союза, прима-балерина Большого театра говорила, что просто нужно закрыть рот.

Сейчас диету артистки балета, известной во всем мире, называют "Не жрать!". Говорят, Майя Плисецкая однажды так и ответила иностранным журналистам о секрете ее стройности: "Не жрать".

На самом деле у балерин физическая нагрузка не меньше, чем у спортсменов. И есть им конечно надо.

Балерина Илза Лиепе, как сообщает сайт сhampionat.com, вообще не потребляет сахар, мучные изделия, картофель и рис. Она ограничивает соль и острые соусы, чтобы не задерживать воду в организме. По словам Илзы, растительные и животные жиры находятся в мясе птицы и в морской рыбе.

Лиепа только обедает и ужинает. На обед предпочитает кусочек рыбы или мяса птицы с овощами на гарнир. На ужин у нее просто тушеные овощи. Илза Лиепа говорит, что "человек, который посвятил свою жизнь искусству балета, заложник своего дела, профессии".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илзе Лиепа (@ilze_liepa)21 Сен 2018 в 10:17 PDT

Прима-балерина Большого театра Мария Аллаш строго соблюдает диету только в день спектаклей. В обычные дни балерина может расслабиться и попробовать - съесть совсем немного - торт, шашлык и макароны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pit Buehler | #pitbuehler (@pitbuehler)30 Авг 2018 в 12:12 PDT

Солистка Мариинского театра Светлана Захарова большего всего внимания уделяет завтракам. А ее рационе на завтрак кашу на воде без соли и зелёный чай