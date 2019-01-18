Что едят балерины, чтобы не набрать вес и не поправиться
18 января 2019, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]
Балерины строго следят за своей фигурой, им нельзя поправляться. Легендарная балерина Майя Плисецкая знала простой секрет. Народная артистка Советского Союза, прима-балерина Большого театра говорила, что просто нужно закрыть рот.
Сейчас диету артистки балета, известной во всем мире, называют "Не жрать!". Говорят, Майя Плисецкая однажды так и ответила иностранным журналистам о секрете ее стройности: "Не жрать".
На самом деле у балерин физическая нагрузка не меньше, чем у спортсменов. И есть им конечно надо.
Балерина Илза Лиепе, как сообщает сайт сhampionat.com, вообще не потребляет сахар, мучные изделия, картофель и рис. Она ограничивает соль и острые соусы, чтобы не задерживать воду в организме. По словам Илзы, растительные и животные жиры находятся в мясе птицы и в морской рыбе.
Лиепа только обедает и ужинает. На обед предпочитает кусочек рыбы или мяса птицы с овощами на гарнир. На ужин у нее просто тушеные овощи. Илза Лиепа говорит, что "человек, который посвятил свою жизнь искусству балета, заложник своего дела, профессии".
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Прима-балерина Большого театра Мария Аллаш строго соблюдает диету только в день спектаклей. В обычные дни балерина может расслабиться и попробовать - съесть совсем немного - торт, шашлык и макароны.
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Солистка Мариинского театра Светлана Захарова большего всего внимания уделяет завтракам. А ее рационе на завтрак кашу на воде без соли и зелёный чай
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