Звезда популярного сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова рассказала, как ей удалось восстановиться после рождения двоих детей. 14 декабря актриса подарила супругу Артуру Смольянинову второго сына.

Дарья порекомендовала молодым мамам составить список книг, которые они давно собирались прочитать и фильмов, которые хотели посмотреть. Мельникова напомнила, что младенцы очень много спят, поэтому у родителей есть время для изучения статей по воспитанию детей и уходу за ними. Кроме того, актриса советует составить план питания для себя и всей семьи.

Дарья также считает, что будет нелишним посещать баню и не утруждать себя работой по дому, поскольку эмоциональное состояние женщины после родов является нестабильным.