Цвет кожи Ольги Бузовой пугает фанатов

Подписчики певицы и телеведущей Ольги Бузовой раскритиковали ее за приобретенный на отдыхе цвет кожи. Многие пришли в ужас от загара артистки, отметив, что он может нанести серьезный вред ее здоровью.

Накануне Ольга опубликовала на своей страничке в социальной сети фотографию, на которой она запечатлена сидящей на песке на пляже. Для снимка Бузова надела черный купальник с пайетками, который лишь подчеркнул невероятно темный цвет ее кожи, передает teleprogramma.pro.

Фолловеры заметили, что на загорелом теле певицы, особенно в области декольте, видна краснота – это свидетельствует о том, что кожа получила ожог. Они предупредили Ольгу, что увлечение солнечными ванными может обернуться проблемами со здоровьем.