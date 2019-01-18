Фото Дмитрия Нагиева со спущенными штанами всколыхнуло интернет. Актер и телеведущий уже удалил скандальное фото, но впечатления у общественности остались. Сын телеведущего Кирилл не смог промолчать и высказался по поводу фото бесштанного отца: "У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает! Как мне быть?".

И Нагиеву-младшему посыпались советы от неравнодушных: "Не теряйся, тоже покажи!". "Зато у тебя отец - НАГИЕВ!" - призывают не переживать 29-летнего мужчину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ♥️Kirill Nagiev♠️ (@kirill_nagiev)12 Янв 2019 в 9:33 PST

Фото успели глянуть коллеги актера. Алика Смехова и Ирина Безрукова пишут: "Дима, ну ты жжёшь", "Я что-то пропустила, флешмоб?". Сам Нагиев удалил фото, но остался скрин.









Он написал: "И поругали и похвалили. Так сказать, метод кнута и пряника. А нам мазохистам-сладкоежкам, это только нравится".