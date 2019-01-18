Сын Нагиева после фото отца в трусах вопрошает: "А мне как быть"
18 января 2019, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Фото Дмитрия Нагиева со спущенными штанами всколыхнуло интернет. Актер и телеведущий уже удалил скандальное фото, но впечатления у общественности остались. Сын телеведущего Кирилл не смог промолчать и высказался по поводу фото бесштанного отца: "У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает! Как мне быть?".
И Нагиеву-младшему посыпались советы от неравнодушных: "Не теряйся, тоже покажи!". "Зато у тебя отец - НАГИЕВ!" - призывают не переживать 29-летнего мужчину.
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Фото успели глянуть коллеги актера. Алика Смехова и Ирина Безрукова пишут: "Дима, ну ты жжёшь", "Я что-то пропустила, флешмоб?". Сам Нагиев удалил фото, но остался скрин.
Он написал: "И поругали и похвалили. Так сказать, метод кнута и пряника. А нам мазохистам-сладкоежкам, это только нравится".
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