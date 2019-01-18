Дмитрий Нагиев довел подписчиков до истерики провокационным фото без штанов

Дмитрий Нагиев довольно часто радует своих поклонников остроумными шутками и забавными выходками. Но последнюю провокацию актера на страницах социальной сети - фото телеведущего со спущенными брюками, подписчики явно не поняли.

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течёт вода, горит огонь, и на меня без штанов. Но я снимал их ещё до того, как это стало мейнстримом», - написал он в комментариях к снимку. Пока фолловеры пытались понять, к чему все это, на забавный снимок отца отреагировал сын Нагиева – Кирилл.

«У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает. Как мне быть?», - задал он вопрос под фото. Подписчики предположили, что так звезда поддержал флешмоб с яйцами, а кто-то решил, что ведущий первого канала устал от количества обнаженных снимков коллег по цеху и повеселился, показал себя во всей красе.

Реакция подписчиков оказалась самой разной, комментарии удивляли своей «высокохудожественностью выражений», самые яркие из них публикует издание «СПИД-Инфо». Но Дмитрий не стал останавливаться на достигнутом, он решил окончательно разозлить публику и выложил еще один снимок из серии «звезда без штанов».









«Для тех, кто ищет смысл жизни в инстаграме», - добил кумир своих подписчиков.