Мария Шукшина раскрыла, сколько заплатили ее дочери Анне за шоу на Первом канале

Дочь актрисы и телеведущей Марии Шукшиной Анна приняла участие в программе Дмитрия Борисова на первом канале. Анна встретилась со своей родной тетей - маминой сестрой Ольгой Шукшиной. Дочери Марии предстояло объясниться с родственниками, почему она продала квартиру бабушки Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Мария Шукшина ранее была возмущена всеми программами на телевидении, в которых обсуждали ее семью по разным поводам. Темами передач были замужество ее Лидии Николаевны и рождение ребенка приезжей из Барнаула Фрейи Зильбер от сына Марии Макара.

Сейчас Мария Шукшина переживает, что её старшая дочь за деньги приняла участие в подобном действе, а может и продать свои семейные секреты и Макар, а потом и близнецы Фока и Фома. По словам Шукшиной, сейчас Макара уговаривают суля миллионом, лишь бы только пошел и оклеветал ее, - сообщает 7days.ru. Актриса рассказала, что Ане заплатили два миллиона, хотя она просила шесть. Анна публично заявляла, что не общается с мамой. А фондом дедушки занимается ее бывший муж и мать. Ольга ранее рассказывала, что Мария не желает с ней общаться

Сама Мария Шукшина не готова участвовать в таких программах ни за какие деньги.

Но работать на интересном, по ее мнению, проекте на Первом канале будет.