СМИ озвучили суммы гонораров Марата Башарова

Представителям СМИ стали известны примерные доходы скандально известного российского актера Марата Башарова за один выход на театральную сцену. Об этом в четверг сообщает издание "СтарХит".

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По данным издания, его гонорар за один выпуск программы "Битва экстрасенсов" в последнем сезоне составлял полмиллиона рублей. А за один выход на сцену театра артист получает около 500-600 тыс. рублей.

"Артист отказывается сниматься в проходных сериалах, выбирает крупные проекты. Но таких предложений у него теперь мало. Времена пика популярности, давно в прошлом", - сообщил изданию источник.