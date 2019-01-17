Актриса Екатерина Климова считает Павла Волю и Семена Слепакова звездами

Актриса театра и кино Екатерина Климова считает шоуменов Павла Волю и Семена Слепакова звездами.

Климова - востребованная актриса и многодетная мама. Она не отслеживает, какие проекты выходят на телеканалах, а какие на видеохостингах. В сети раскритиковали журналиста за бестактные вопросы Екатерине Климовой

Но сериал "Домашний арест", который был сделан как раз для интернета, смотрела. Актриса не сомневается, что новое поколение режиссеров и продюсеров лучше знает, что выгоднее для проекта. Климова и сама хотела бы поработать с продвинутой молодой командой.

"Они в этом смысле вообще молодые и наглые, что у них пошла возможность фантазировать и реализовывать свои мечты. Это очень круто. То есть, то что они придумали сейчас «Comedy Club», это очень наглая, молодая кровь, которая завоевала сейчас пространство в интернете, на телевидении, везде", — сказала Екатерина Климова в интервью Teleprogramma.pro.

Она отметила, что до ТНТ в эфир выходили только "Кривое зеркало" и "Аншлаг", а с появлением таких звезд, как Семен Слепаков и Павел Воля, у зрителя появилась возможность "наслаждаться другим форматом искусства".